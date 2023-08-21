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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة تولي مهام منصبه الجديد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قدم الدكتور طارق رحمي الغربية، ظهر اليوم التهنئة للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة هيئة قضايا الدولة، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد من أجل خدمة الوطن، وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة، بحضور المستشار احمد فكري نائب رئيس الهيئة والأمين العام ،المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني لمحافظة الغربية وعضو هيئة قضايا الدولة.

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ورحب رئيس الهيئة بمحافظ بالغربية، معربا عن سعادته البالغة بتشريفه وقدومه للتهنئة، مؤكدا على عمق العلاقات بينهما، ومثمنا لجهود المحافظ في تذليل كافة العقبات أمام رجال الهيئة بالغربية.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ ورئيس الهيئة سبل التعاون بين المحافظة والهيئة وأشاد المحافظ بدور القضاء المصري ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتي تعمل معا لتحقيق العدالة الناجزة لخدمة أبناء الوطن، معربا عن تمنياته للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي بالتوفيق الدائم في منصبه الجديد وتحقيق مزيد من التقدم والتعاون الدائم بين محافظة الغربية والهيئة.

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كما أشاد محافظ الغربية بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة كإحدى أقدم الهيئات القضائية المستقلة، التي ناط بها الدستور المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطا قانونيا منيعا لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

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