وضع حجر الأساس لمحطة "جنوب طرابلس" الغازية الجديدة

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، في حفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة “جنوب طرابلس” الغازية الجديدة لتوليد الكهرباء.



وقالت وسائل إعلام ليبية إن قدرة المحطة الجديدة بلغت نحو 1320 ميجاوات، وأن المشروع يجري تنفيذه بالتعاون بين شركة تركية وشركة ألمانية، ومن المتوقع أن يستغرق الانتهاء من المشروع حوالي 15 شهرا.



يأتي تنفيذ مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية لتوليد الكهرباء في إطار جهود الحكومة الليبية لسد العجز في إنتاج الطاقة الكهربائية في ليبيا.

بعدما عانت من نقص حاد خلال العقد الماضي نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية.

