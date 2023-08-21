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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

البنك الأهلي المصري يفتتح كوبري المشاة الجديد بمنطقة الدقي

صدى البلد

 افتتح البنك الأهلي المصري ، كوبري المشاة بمنطقة الدقي والذي أنشأه البنك بالتعاون مع محافظة الجيزة لتوفير بديل حضاري آمن لتسهيل عبور المواطنين ليضمن سلامتهم وعدم تعرضهم لمخاطر العبور العشوائي خاصة بالمناطق الحيوية والمزدحمة.

حضر الافتتاح كل من اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الجيزة، وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري واللواء أشرف نصار رئيس قطاع العلاقات الحكومية بالبنك الأهلي المصري ، والدكتور أشرف البكري رئيس قطاع المشروعات بالبنك الأهلي المصري واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي والقيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء القطاعات.

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حيث أعرب اللواء شاكر يونس ، خلال الافتتاح عن اعتزازه بالكوبري الذي تم إنشاؤه بأحدث الخامات والأساليب وفقا والقواعد المعمول بها عالميا والتي تمت بمساهمة كاملة من البنك الأهلي المصري الذي وضع تصميمه المكتب الاستشاري الهندسي " صبور" بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مشيدا بدور البنك الأهلي المصري من خلال مساهماته الجلية في المجال الحضاري والتنويري والمجتمعي لخلق بيئة أفضل للمواطنين.

وأكد حسام الحجار ، حرص البنك على أداء واجباته ومسئولياته المجتمعية في العديد من المجالات التي من شأنها خلق بيئة أفضل للمواطنين من خلال الحفاظ والمساهمة في المشروعات القومية خاصة التي تمس حياة المواطنين وسلامتهم، وقد بادر البنك الأهلي المصري بهذه المساهمة بهدف تخفيف المشكلات المرورية بمنطقة الدقي والتي تعتبر من المناطق شديدة الزحام لتمنع عبور المشاه من الطريق واستخدام الكوبري حرصا على سلامة المواطنين وسكان هذه المنطقة، بما يقلل من أخطار الحوادث والزحام الشديد، وهو ما تم بالتنسيق الكامل والتعاون مع محافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء كوبري المشاة ليضاهي الكباري المثيلة في الدول المتقدمة، حيث تم تصميم وتنفيذ الكوبري بشكل جمالي متميز وتم تزويده بسلالم كهربائية تعمل في الاتجاهين ، وذلك بخلاف السلالم العادية، حيث روعى في تصميم الكوبري أن يكون بأعلى المواصفات الفنية ويواكب أحدث الأساليب الانشائية المتبعة عالميا وأن يكون صديقا للبيئة ويتميز باللمسات الجمالية.

وحرص البنك، أن يتم تنفيذ الكوبري بأعلى معدلات الأمان المتعارف عليها وأن يتم تزويده بالوسائل المناسبة لكافة الفئات والأعمار وخاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة طوال ساعات اليوم.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري له مساهمات عديدة في هذه المجالات مثل كوبري مشاة كورنيش المعادي بمنطقة دار السلام، وكذلك تطوير وصيانة كوبري المانسترلي التاريخي العريق والذي أصبح بديل حضاري رائع لأهالي منطقة مصر القديمة بالإضافة الى إجراء صيانة وتطوير كوبري قصر النيل وكوبري الجلاء والتي شملت إصلاح الاسوار والأرصفة وممشى المشاة الإضاءة على الكوبري وعلي القواعد أسفل الكوبري ووضع طبقة أسفلت جديدة واصلاح الفواصل .

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