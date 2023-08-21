العبور يعلن ضم 7 صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد.. خاص



‎أعلن نادي العبور المصري لكرة القدم عن ضم 7 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف عطيه السيد المدير الفنى للعبور عن حصول النادي على توقيع 7لاعبين للموسم الجديد.

وقال المدير الفنى في تصريحات لموقع "صدي البلد ": "قمنا بدعم صفوف الفريق بضم عبد العزيز معوض الشهير ب " زيزو " لاعب المجد السكندري والنجوم السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر .



وأضاف "كما قمنا بالتعاقد مع زياد خالد لاعب اشمون واف سى مصر السابق لمدة 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي .



وتابع المدير الفنى "تعاقدنا أيضا مع ثلاثي بتروجيت يوسف الدكش ،ويونس الليبي ،ومحمد الشناوى لمدة 3 مواسم في صفقة إنتقال حر .



وتابع عطية السيد "دعمنا الفريق أيضا بالثنائى سعيد عبد الناصر لاعب راية ، بالإضافة لصلاح اوتاكا لاعب المصرية للإتصالات لمدة 3 مواسم .