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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العبور يعلن ضم 7 صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد.. خاص

صدى البلد


‎أعلن نادي العبور  المصري لكرة القدم عن ضم 7 صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكشف عطيه السيد المدير الفنى للعبور عن حصول النادي على توقيع  7لاعبين للموسم الجديد.

وقال المدير الفنى في تصريحات لموقع "صدي البلد ": "قمنا بدعم صفوف الفريق بضم عبد العزيز معوض الشهير ب " زيزو " لاعب المجد السكندري  والنجوم السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر .


وأضاف "كما قمنا بالتعاقد مع زياد خالد لاعب اشمون واف سى مصر السابق لمدة 3 مواسم بعد دفع المقابل المادي .


وتابع المدير الفنى  "تعاقدنا أيضا مع ثلاثي  بتروجيت يوسف الدكش ،ويونس الليبي ،ومحمد الشناوى لمدة 3 مواسم في صفقة إنتقال حر .


وتابع عطية السيد  "دعمنا الفريق أيضا بالثنائى سعيد عبد الناصر  لاعب راية ، بالإضافة لصلاح اوتاكا لاعب المصرية للإتصالات لمدة 3 مواسم .

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