سويلم : تعاون مصري إماراتي لوضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية

على هامش مشاركته فى "الاسبوع العالمى للمياه" فى ستكهولم التقى الاستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد يوهانس كولمان مستشار رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة .

وإستعرض الدكتور سويلم وكولمان الخطوات التى تم إتخاذها عقب مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى شهر مارس ٢٠٢٣ .

وأشار الدكتور سويلم الى أن مصر واليابان ستنظمان جلسة رفيعة المستوى على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه لمناقشة نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ وسبل المضي قدما فى هذا الشأن .

كما تم مناقشة الإعداد للقمة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة والمقرر عقدها فى سبتمبر ٢٠٢٣ ، والمناقشات المتوقعة خلال القمة عن ملف المياه وتحقيق أهدف التنمية المستدامة .

كما تم التباحث حول الإجراءات الجارية لعقد مؤتمر المناخ القادم COP28 ، حيث أشار الدكتور سويلم للتنسيق الجارى بين مصر والامارات فى هذا الشأن للإستمرار فى وضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية ، حيث ستشارك مصر فى جلسة مغلقة خلال الإسبوع العالمى للمياه في ستوكهولم للتحضير لمؤتمر COP28 .

وأوضح الدكتور سويلم أن مصر تعمل حاليا (بالتنسيق مع اليابان والمملكة المتحدة) على تقديم تقرير لأمانة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمواصلة البناء على إنجازات ملف المياه والتى تحققت خلال مؤتمر COP27 للإستمرار في دمج قضايا المياه في مناقشات المناخ العالمية .