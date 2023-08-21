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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزالان متتاليان بقوة 3.9 و3.5 على ريختر يضربان بحر إيجة

زلزال
زلزال

وقع زلزالان منفصلين بقوة 3.9 و 3.5 على مقياس ريختر في بحر إيجة – خليج كوساداسي.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قالت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، إن الزلزال الأول وقع الساعة 10:57 بقوة 3.9 درجة في بحر إيجة– خليج كوساداسي.

وأشارت الهيئة الى أن عمق الهزة كان 10.11 كيلومتر.

ووقع الزلزال الثاني في تمام الساعة 10:59 بقوة 3.5 درجة في نفس المنطقة.

وتم تسجيل عمق الزلزال الآخر 7.01 كيلومتر.

وحتى الآن، لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات وتتابع السلطات المحلية الوضع بدقة وتوجه نداءاتها للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر.

ويقع بحر إيجة بين اليونان من ناحيتي الغرب والشمال، وتركيا من ناحية الشرق، وجزيرة كريت إلى الجنوب.

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