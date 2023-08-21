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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يحذر جيران روسيا من تهديد كبير في هذه الحالة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كلمة أمام البرلمان الدنماركي في كوبنهاجن، محذرًا جيران روسيا من فشل كييف في الحرب.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، وجه زيلينسكي الشكر للسياسيين الدنماركيين على مساعدة بلاده في مقاومة الحرب الروسية، بعد يوم من إعلان الدنمارك وهولندا أنهما ستزودان كييف بمقاتلات أمريكية الصنع من طراز F-16.

وحذر من أنه إذا نجحت روسيا في الحرب، فإن أجزاء أخرى من أوروبا ستكون في خطر من عدوان موسكو.

وقال زيلينسكي: “كل جيران روسيا معرضون للتهديد إذا لم تنجح أوكرانيا”، مضيفًا “لن يتم إحياء القانون الدولي، الديمقراطيات في العالم كل منها يمكن أن تصبح هدفا - إما للصواريخ، أو للمرتزقة، أو لزعزعة الاستقرار، وأنا متأكد من أنك تستطيعوا أن تتحاشوه”.

وأكد أن أوكرانيا ستنتصر، موجهًا الشكر لهولندا على كل المساعدة المقدمة لبلاده.

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