بقصر ثقافة أسيوط.. الأنبا أرميا: قيادتنا الحكيمة تفردت بالعديد من المشروعات التنموية

إيمانا بدور الثقافة فى بناء الوعى وتحصين الفكر، ومواجهة الوافد من أفكار الفرقة والهدم ومن خلال سلسلة من الندوات التثقيفية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بعواصم محافظات أسيوط والمنيا وسوهاج والوادى الجديد التابعين لإقليم وسط الصعيد الثقافى، وذلك طبقا لتوجيهات وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، للاهتمام بصناعة ودعم الوعى الجمعى وبالأخص للأجيال القادمة، ومشاركة رموز الفكر والثقافة والآداب والفنون والإعلام والسياسة والاقتصاد ومختلف مجالات الوعى بهدف تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن والحث على وحدة الصف الوطني، وفي هذا الإطار تم تنظيم ندوة «مصرنا الحلوة» بقصر ثقافة أسيوط، حضرها الأنبا ارميا الاسقف العام للكنيسة الارثوذكسية ورئيس المركز الثقافي القبطى، وتحدث عن حتمية وحدة الوطن، والاصطفاف خلف قيادتنا الحكيمة والنظر إلى ما تم انجازه خلال فترة زمنية وجيزة بعين الاعتبار فى مجالات الصحة والتعلم والثقافة وبناء الانسان، وأيضا فى مجالات المشروعات التنموية القومية، وبالأخص المشروع الذى تفردت به مصر تجاه شعبها وهو «حياة كريمة».

كما دارت محاور الندوة حول أهمية التكاتف فى مواجهة وصد ومنع انتشار الاشاعات والادعاءات الكاذبة التى لا هدف منها الا هدم الوطن وضياع مستقبله وحلحلة دعائمه كما تحدث الانبا ارميا على حتمية استعادة روح اكتوبر لتحقيق الانتصار فى هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن كما اشار إلى أن الأزمة الاقتصادية تمر بكافة شعوب العالم وعلى الجميع الوعى بحتمية العمل الجاد وتقديم كل ما هو غال من جهد ووقت وفكر كما قدم الشهداء الأبطال أرواحهم لاستقرار الوطن وحفظ الأمن والأمان بين فئات المجتمع المصرى.

وأدار الندوة الاعلامى والروائي الدكتور عبدالله يسرى وسط إقبال من ادباء اسيوط وسوهاج والمنيا والوادى وحضور قامات دينية وحزبية ونيابية وتنفيذية وأهالي اسيوط، ومنهم النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب، والدكتور عاصم القبيسى وكيل اوقاف اسيوط، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر، وعبد اللطيف فضاله رئيس حي شرق، وعمرو ابراهيم رئيس حى غرب اسيوط، واسماء عبد الرحمن استاذ كلية اداب قسم اللغة العربية وغيرهم من القيادات.

وبدأت الندوة بالسلام الوطني، وقدمت الحفلة كارمن شاكر لبيب، وبدأ عاصم القبيصي النقاش عن قيمة المواطنة في بناء علاقة إيجابية بين المواطنين ، فالمواطنة هي العلاقة التي تربط الأفراد فيما بينهم، وعلاقتهم بالدولة، وشعورهم بالانتماء والوفاء لبلدهم ، والاعتزاز والفخر بها، والدفاع عنها، ولتكن كلماتنا في حب الوطن فمصر كنانة الله في أرضه ومن لم يري مصر وأهلها فلم يري الناس.

وأكد محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر أننا نحن بحاجة لنملأ الصدور حبا في مصر وحبا لمصر، والقي كلماته في حب مصر ومواطنيها وارضها ، وخلال كلمته شكر الكاتب محمد نبيل وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى لرعايتها لمثل تلك الفعاليات الثقافية كما وجه الشكر للمحافظ اللواء عصام سعد لاستضافة ضيوف الندوة.

جاء ذلك من خلال دعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى وتنظيم اقليم وسط الصعيد الثقافي بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط أمس الاحد ٢٠ اغسطس ندوة (مصر الحلوة) وقبل افتتاح الندوة قام الحضور بتفقد معرض الفن التشكيلي لطلبة كلية فنون جميلة بعنوان (نحت مباشر) اشراف د محسن سليم رئيس قسم النحت كلية فنون جميلة جامعة أسيوط، ومعرض الكتاب معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الختام قدمت فرقة اسيوط للموسيقى العربية عرضا بقيادة المايسترو حسام حسني وقدمت عددا من الأغاني الوطنية.

