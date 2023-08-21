الاستخبارات العراقية تعتقل 5 عناصر من تنظيم إرهابي

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عن قيامها باعتقال خمسة إرهابيين ينتمون إلى جماعة تسمى "ولاية نينوى".



ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الاستخبارات بيانها إنها نفذت عملية نوعية في محافظة نينوى تتضمنت مطاردة متبقين من مقاتلي تنظيم "داعش" .



وتمكنت مفارز الاستخبارات العراقية المختصة في مكافحة الإرهاب من اعتقال خمسة إرهابيين مطلوبين، وبناءً على تحقيقاتها "تم الكشف عن وثائق تثبت انتمائهم إلى ولاية نينوى وعملهم في مجموعات محددة مثل فرقة البيلاوي وفرقة الفرقان وخالد بن الوليد والنفطية ومركز ركاز نينوى وديوان الجند".



وأفادت واع أن المشتبه بهم اعترفوا بجريمتهم خلال التحقيقات، بانتمائهم لتلك الجماعات الإرهابية، وكانوا يتلقون أموالًا مقابل انتمائهم.