شاهد| اندلاع حريق هائل في أحد أهم المراكز الثقافية باسطنبول

أفادت وسائل الإعلام التركية، اليوم الإثنين، باندلاع حريق هائل في مركز ثقافي في منطقة نجيب فاضل كيشاكوريك بولاية إسنيورت، وسط مدينة إسطنبول.

ووفقا لـ"تركيا الآن"، فإنه تم استدعاء عدد كبير من رجال الإطفاء إلى المكان.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن سبب الحريق لم يتضح بعد، إلا أنه اندلع في سقف المبنى الذي يتألف من أربعة طوابق ويحتوي على سطح خارجي.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، ولكنه تسبب في أضرار مادية جسيمة للمبنى.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وبدورها، فتحت السلطات تحقيقا لتحديد سبب الحريق وتقدير الأضرار الناجمة عنه.

وتم توجيه الدعوات للسكان بتوخي الحذر والابتعاد عن موقع الحادث حتى اكتمال عمليات الإطفاء وضمان سلامتهم.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الشهيد إيرول أولجوك الثقافي يعد واحدا من المراكز الثقافية المهمة في المنطقة، ويستضيف العديد من الفعاليات والمناسبات الثقافية.