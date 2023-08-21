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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة نقلة جديدة للاقتصاد العام

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية  توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام، بالمشروعات  الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الأساسية في البلاد من جهة، وتساهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل بعشرات  الالاف من الفرص الحقيقية والمستدامة من جهة أخرى.

واعتبر د.خضير فى  تصريحات صحفية له اليوم، توجيهات الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة  والمتوسطة واعطائها اهتمام خاص، يرجع إلى المعرفة التامة بقيمتها داخل الاقتصاد العام. مضيفا: أنها تعمل على توفير المزيد من فرص العمل، و تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.

ولفت وكيل صحة الشيوخ ، أن المشروعات الصغيرة الصناعية تمثل نحو 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، فيما تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالي الصادرات المصرية نحو 4%  وهذا ما ينبغي العمل لزيارته ومضاعفته خلال السنوات المقبلة. 

وأكد د.خضير، أن الاقتصاد المصري شهد طفرة حقيقية خلال السنوات الماضية، وهناك نقلة غير مسبوقة، في القطاع الصناعي في الوطن بفضل توجيهات الرئيس السيسي. والعمل على اعطاء دفعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيحدث أثارا ضخمة للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة تتميز أيضا بالاستعانة بالعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وهذا بدوره يساهم بقوة في زيادة فرص العمل للشباب، كما أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وتنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى وتساهم بقوة في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

واختتم د. حسين خضير  تصريحاته بالقول، بالتأكيد على أهمية توجيهات الرئيس السيسي، بدعم وزيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يعتبر نقلة جديدة في الاقتصاد الوطني.

الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد العام القطاع الصناعى الشركات الكبرى

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