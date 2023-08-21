الزمالك يقدم شكوي رسمية ضد أحمد عيد

تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق بسبب توقيعه على عقود انتقال للنادي المصري.

وأكد مسؤولو النادي أن اللاعب مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ووقع على عقود للمصري رغم استمرار تعاقده مع الأبيض.

وطالب الزمالك في شكواه بإيقاف أحمد عيد بسبب التوقيع للمصري رغم ارتباطه بعقد مع القلعة البيضاء.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.