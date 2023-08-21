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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار في الزمالك برعاية أوسوريو

صدى البلد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الأبيض المقرر إقامته في القاهرة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قررتأجيل سفره إلى بلاده لحين وضوح الرؤية فيما يتعلق بموقف إدارة النادي بعد استقالة مجلس الأبيض بالأمس

ويرغب المدير الفني في عقد جلسة مع المسؤولين الذين سيديرون النادي في الفترة المقبلة لإخطارهم بطلباته الخاصة بفريق الكرة .

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع  أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.

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