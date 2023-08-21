ناقد فني يكشف أسرارا عن حياة عادل إمام .. وصلته بـ العندليب | وسبب رفضه لهذا العمل

كشف أشرف غريب، الناقد الفني و مدير مركز الهلال للتراث، أثناء ضيافته ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع على شاشة “دي ام سي”، العديد من الأسرار عن حياة الفنان عادل إمام الشخصية و مسيرته الفنية، و ما كتبه بكتابه “شاهد شاف كل حاجة”.

شاهد شاف كل حاجة.. عادل إمام هو تاريخ مصر



كشف أشرف غريب، الناقد الفني و مدير مركز الهلال للتراث، عن سبب تسميته لكتاب "شاهد شاف كل حاجة" و الذي يتحدث عن الزعيم عادل إمام، قائلا: " فكرت كتير في العنوان بسبب العدد الكبير للكتب التي صدرت عنه من قبل وكنت عايز اسم غير تقليدي".

وأوضح " غريب"، أن كتابه يحتوي على عصر كامل و ليس فقط تاريخ فنان، لافتا: "عادل دايما متفاعل و مشارك و يصنع الحدث"، و حكى العديد من المواقف التي توضح مشاركته و تأثره في العديد من الأوقات في مختلف المواقف.

وأضاف أن الزعيم يعتمد في أعماله الفنية على عكس تاريخ مصر في المنطقة العربية جميعها و منطق الزمن الذي يعيشه، و قدم مسيرة خالدة من الأعمال الفنية.

واستطرد: "فكرت في هذا الاسم لأنه شاهد شاف كل حاجه على مدار 83 سنة من حياته"، متابعا أنه عاصر العديد من التغيرات و الأحداث على مدار حياته، معقبا: "عادل إمام هو تاريخ مصر.. هذه المرحلة العمرية الكبيرة هي عمر مصر من خلال عادل إمام".

جده كان بقال.. أسرارا من حياة الزعيم

كشف أشرف غريب، الناقد الفني أن هناك فصل كامل بكتابه "شاهد شاف كل حاجة" يتحدث عن أسرة الفنان عادل إمام من الجد إلى الأحفاد، موضحا أن الزعيم من مواليد قرية اسمها شُهى تابعة لمحافظة الدقهلية، و التي كان بها جده بقال القرية.

وأوضح "غريب"، أن الناس كانت تجتمع حول محل البقالة الخاص بـ جد عادل إمام بسبب أنه كان خفيف الظل و يقوم بقص حكايات عليهم، معقبا: "يبدو أن جينات خفة الظل موروثة أبا عن جد".

وأضاف "غريب"، أن الزعيم كان يقول عن والده أنه صارم و خفيف الظل و لكنه لا يضحك، و ذلك بجانب حرصه على التعليم و التنشئة الدينية لدى أبنائه، فكان مراقبا له في درجاته التعليمية و مواظبته على الصلاة بالجامع.

وأشار، إلى أن عادل إمام جلس ما يقرب من سنة بالسيدة عائشة بحي الخليفة ثم انتقل إلى حي الحلمية، معقبا: "من الخليفة للحلمية عادل تشرب الشارع المصري كله"، ذاكرا أن والده و والدته قاموا بضربه و تعنيفه عندما أراد دخول فيلم بالسينما و هو بعمر صغير.

علمتها الطبخ و توفت راضية عنها

وتابع، أن والدة عادل إمام كانت امرأة بسيطة بحسب ما قال عنها الزعيم، بالإضافة أنها كانت في غاية الذكاء و قادرة على امتصاص كل غضبه و توجيهه بهدوء، منوها إلى أنها قامت بتعليم زوجته الطبخ، و توفت و هي راضية عن زوجته و كانت علاقتهم لا تقوم على علاقة زوجة و حماتها.

صلة العندليب بـ عادل إمام.. وسبب رفضه العيال كبرت

أكد أشرف غريب، الناقد الفني أن عادل إمام كانت لديه قدرة فائقة على إدارة موهبته و هذا تعلمه من العندليب "عبد الحليم حافظ".

وأوضح "غريب"، أن العندليب كان يقوم بحضور مسرحية "شاهد ماشفش حاجة" وقت عرض عادل إمام لها، و كان يقوم بحضورها بشكل يومي تقريبا ثم يصطحب الزعيم معه و يتمشوا بشوارع وسط البلد و على الكورنيش.

ولفت: "عادل شرب عبد الحليم بأخر سنتين من عمره من وقت المسلسل الإذاعي أرجوك لا تفهمني بسرعة"، حيث كان دائما يذهب إلى بيت عبد الحليم و يقوم بالسهر معه حتى الفجر.

سبب رفضه لـ العيال كبرت

وأضاف، أن المؤلف سمير خفاجي بعد نجاح مسرحية مدرسة المشاغبين فكر في القيام بمسرحية "العيال كبرت"، و طلب من عادل إمام أن يشارك بها و لكنه رفض قائلا له: "ديه مرحلة البطولة الأولى و البطولة الجماعية انتهت بالنسبة لي و هاخد قراري أني أشيل مسرحية لوحدي"، و بالفعل وافق "خفاجي" على ذلك و بدأ بمسرحية "شاهد ماشفش حاجة"