الدفاع الروسية تعلن القضاء على 500 جندي أوكراني في يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، صد جميع هجمات القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي.

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها كما تمكن الجيش الروسي من تعزيز مواقعه على عدة محاور والقضاء على أكثر من 500 جندي.

وكانت قد نددت روسيا بقرار الدنمارك وهولندا تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز F-16، قائلة إن هذه الخطوة ستصعد الحرب.

وقال السفير الروسي في كوبنهاجن فلاديمير باربين في بيان نقلته وكالة "ريتزاو" للأنباء "حقيقة أن الدنمارك قررت التبرع بـ 19 طائرة من طراز F-16 لأوكرانيا قد تؤدي إلى تصعيد الصراع".

وأضاف "من خلال الاختباء وراء فرضية مفادها أن أوكرانيا نفسها يجب أن تحدد شروط السلام، تسعى الدنمارك بأفعالها وأقوالها إلى ترك أوكرانيا بلا خيار آخر سوى مواصلة المواجهة العسكرية مع روسيا".