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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| ليلة غاب فيها النوم عن الوراق.. أب يكوي بنته بمعلقة والسبب صادم

أرشيفية
أرشيفية

نشر موقع صدى البلد عدد من الاخبار المهمة المتعلقة بأبرز القضايا والحوادث خلال الساعات القليلة الماضية وجاء أبرزها كالتالى:

 

حبيبة بنت بنوت.. طليق أم زياد يكشف مفاجأة عن علاقة ابنته وشقيقها

اعترافات تفصيلية أدلى بها طليق البلوجر هبة السيد خلال تحقيقات القضية المتهمة فيها أم زياد - هبة السيد - ونجلها وزوجها الحالي، بالإتجار في البشر وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي.

 

سائق توكتوك أنهى حياة شقيقه طعنا بدم  بارد.. تفاصيل جريمة البحيرة

سيطرت عليه مشاعر الغضب وتملك منه الشيطان فصور له قتل شقيقه فتشاجر معه وطعنه بسكين فأنهى حياته.

 

بيكوي بنته بمعلقة والسبب صادم.. عقوبة رادعة في انتظاره أب بالبدرشين

"ملعقة وقداحة" وضرب باليد، وارتطام جسدها ورأسها بالأرض وبحوض الاستحمام"،هذه كانت بداية تعرض “ منة ” للضرب والتعذيب على يد والدها بسبب تبولها اللاإرادي حتى لقيت مصرعها في البدرشين.

 

الغاز بيسرب عندك.. بجملة واحدة أنهى حياة عشيق مرات أبوه | خاص

أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان رئيس محكمة جنايات الجيزة وبعضوية المستشارين أحمد هشان ومحمد فوزي محمود، وبحضور محمد على الاحول وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح، حيثيات الحكم على أحمد صلاح محمد أحمد، في القضية رقم 11730 لسنة 2022 قسم العمرانية، والمقيدة برقم 4722 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها بقتل شخص لظنه في وجود علاقة بينه وبين زوجة والدته.  

 

ليلة لم تنم فيها الوراق.. القصة الكاملة لـ واقعة حداد الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة في واقعة الوراق، حيث أقدم زوج على إطلاق النيران صوب زوجته وأبنائه الأربعة شمال الجيزة، ما أسفر عنه وفاة ابنه وإصابة زوجته وبناته الثلاث.

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