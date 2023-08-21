احذر.. السجن عقوبة الإفصاح عن هوية المهاجر المهرَّب

تضمن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ، عقوبات مشددة لمعاقبة الخارجين عن القانون، لاسيما كل من أفصح أو كشف عنه هوية المهاجر المهرَّب، أو الشاهد بما يعرضه للخطر .



ونصت المادة 10 من القانون على أن يعاقب بالسجن، كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو ميزة، من أى نوع، أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقيق، أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.



ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عنه هوية المهاجر المهرَّب، أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.