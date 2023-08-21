رسالة تحذيرية .. رئيس وزراء مالي يشن هجوما حادا على إيكواس بشأن النيجر

وجه رئيس وزراء مالي، شوجيل مايجا، اليوم الإثنين، رسالة تحذيرية إلى قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، أكد فيها أن التدخل عسكريا في النيجر سيؤدي لانهيار المجموعة.

ووفقا لموثقع "سينيجو"، هاجم رئيس الوزراء المالي مجموعة إيكواس مستذكرا مبادئها الأساسية؛ وذلك بعد أن تحدى شخصيا رؤساء كوت ديفوار، الحسن درامان واتارا وماكي سال من السنغال.

وفي برنامج إذاعي تم بثه في مالي وانتشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام عبر الإنترنت في مالي والنيجر، قال رئيس وزراء المجلس العسكري في مالي إن " في البداية أحب أن أوضح أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هي مجتمع اقتصادي وليست مجتمعا سياسيا".

وحذر من أنه "إذا شنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الحرب في النيجر، فلن تستمر المجموعة بعد ذلك لأنها ستنهار".

وأوضح أنه "هذا هو هدف بعض البلدان منذ البداية، كسر الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. إنهم لا يريدون أن تتحد البلدان الأفريقية".

وأضاف: "لا يوجد سبب يدعو الأفارقة لخوض الحرب لإعادة تنصيب رئيس. فمن سيحكم؟"، داعيا قادة إيكواس إلى إظهار "الحكمة" و"ضبط النفس" وعدم اتخاذ القرار بالتدخل العسكري في النيجر.

وأعرب رئيس الوزراء، الضيف البارز في برنامج "أوبجيكشن" على "سود أف إم"، عن مخاوفه بشأن قضية النيجر، بما يتجاوز الاعتبارات البسيطة للتدخل العسكري. ووفقا له، فإن ما يتم تنفيذه حاليا هو بلقنة محتملة لغرب إفريقيا، حيث يتمثل الإجراء الأول في تفكك الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كمجتمع.

وقال مايجا إنه يؤمن إيمانا راسخا بأن "البلقنة هي التي تحدث، وأول عمل هو تفكك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كمجتمع" مشيرا إلى أن نفس الأشخاص الذين قدموا إفريقيا على طبق من الفضة إلى برلين بين عامي 1884 و 1885، تحت ستار الأعمال الإنسانية، هم نفس الأشخاص الذين يقودون اليوم خيوط صراع مدمر في شرق إفريقيا، الغرب".

وحذر من أنه "اليوم، تحت غطاء الديمقراطية ومعارضة رؤساء الدول يريدون تقسيمنا".