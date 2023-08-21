مخاطبة عاجلة من الإتحاد التونسي لـ الأهلي بسبب معلول وكريستو

تلقي الأهلي إخطاراً رسمياً من الإتحاد التونسي لكرة القدم يطلب فيه ضم علي معلول ومحمد الضاوي كريستو لمعسكر نسور قرطاج الذي ينطلق يوم 4 سبتمبر المقبل استعداداً لمواجهتي بتسوانا في التصفيات القارية المؤهلة لأمم افريقيا والمحدد له 7 سبتمبر ثم مواجهة مصر ودياً بالقاهرة يوم 12 من الشهر ذاته.



ويعود خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي الي القاهرة اليوم قادماً من النمسا بعد ان أتم الإتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة بمعسكر أبناء الرداء الأحمر الذي سينطلق يوم الأثنين المقبل ويستمر حتي 6 سبتمبر، ويقدم خالد بيبو تقريراً مفصلاً لكل من محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالأرشراف علي قطاع الكرة ومارسيل كولر المدير الفني بهدف دراسة كافة الأمور خاصة بعد الإتفاق علي كافة المباريات الودية التي تحدد لها يومي 2 و 5 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يصل كولر صباح غداً الثلاثاء الي القاهرة تمهيداً لعقد إجتماعه مع الجهاز الفني لرسم خارطة الإستعداد للموسم الجديد حيث تم الإستقرار علي خضوع اللاعبين لفحوصات طبية يوم الخميس ثم قياسات بدنية ثم بدء التدريبات الجمعه المقبل علي ثلاثة أيام قبل السفر الي النمسا الأثنين المقبل.