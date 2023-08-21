هل تكون قاطرة أفريقيا للتقدم؟| نماذج رائدة بالقارة السمراء منها طاقة مصر المتجددة وغاز الجزائر ونفط ليبيا

في محاولة ارصد التغيرات التي تشهدها القارة السمراء، رصد موقع متخصص بأسواق الطاقة، إرهاصات كبيرة تشهدها العديد من الدول الأفريقية، في إطار البحث عن التقدم بملفات الطاقة، أحد أهم قاطرات الاقتصاد المحلي، وهنا درس الموقع العديد من النماذج داخل القارة، واختار 3 نماذج يمكن أن تكون قاطرة لمسار النهضة بمجال الطاقة داخل القارة، وأشار إلى أن تلك الدول الثالث تمتلك من الخبرات المهمة، والتي يمكن للدول السمراء الاستعانة بها، كنماذج وخبرات استرشادية لتنفيذ برامجها داخل بلدانهم.

منصة الطاقة، وهي منصة إعلامية وبحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة، ذكرت أن الطاقة في شمال أفريقيا شهدت تطورات كبيرة خلال الأعوام الماضية، وقدمت في تقرير، خبرات الجزائر ومصر وليبيا، في ملفات الطاقة المختلفة كنماذج يمكن لدول الجنوب الاستعانة بها، خصوصا في ملفات الطاقة المتجددة، وملف الغاز الطبيعي، وملف الشركات الأجنبية والاستعانة بها في التنقيب على مصادر الطاقة الحفرية.

طفرة يمكن أن تكون درسا عمليا

وبحسب ما جاء بالمنصة المتخصصة، فخلال السنوات القليلة الماضية، شهد قطاع الطاقة في شمال أفريقيا طفرة على أصعدة عدة، تشكل "درسًا عمليًا" لدول القارة عمومًا، ودول أفريقيا جنوب الصحراء خصوصًا، حيث تكافح دول أفريقيا الجنوبية لإحراز تقدّم في مسارات مختلفة لقطاع الطاقة، أبرزها جهود استكشاف النفط والغاز، غير أن جهودًا إضافية لتعزيز "الكهربة" والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بدأت تسطع تدريجيًا، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وبالنظر إلى أن دول القارة بأسرها تُظهر تكاتفًا، يمكن أن تتحول خبرات الطاقة في شمال أفريقيا إلى نموذج يُحتذى به بالنسبة لدول الجنوب، وذلك في كيفية تطوير الموارد، وتوفير التمويل، والتعاون مع الشركات الأجنبية لتعزيز الاستثمارات، وفي إطار ذلك استعرضت المنصة المتخصصة، تجارب 3 دول في شمال القارة كان لها طابع متميز، وهي: (خبرة الجزائر مع الغاز المسال، تجربة ليبيا مع تطوير قطاع النفط، سوق الطاقة المتجددة في مصر)، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة إنرجي كابيتال أند باور (Energy Capital & Power).

الخامسة عالميا .. خبرات الجزائر في قطاع الغاز المسال

تعد خبرة الجزائر في صناعة الغاز المسال من أبرز ما يميز قطاع الطاقة في شمال أفريقيا، إذ ركزت على تطوير سوق الغاز المحلية والاستفادة من حجم الموارد المتاحة، والمقدَر بنحو 159 تريليون قدم مكعبة، وبذلت الجزائر جهودا مضنية لتطوير مواردها من الغاز إلى أن تقلدت المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في العالم، وأحرزت إنجازات محلية في تطوير البنية التحتية وتوليد الكهرباء، وقد احتلّت الجزائر المرتبة الثانية ضمن قائمة تدفقات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر خطوط الأنابيب في أغسطس 2023،

هكذا يمكن أن تمد الجزائر يدها لدول القارة

وبحسب المتخصصين بمجال الطاقة، فإنه يمكن أن تعود خبرات الدولة الرائدة بقطاع الطاقة في شمال أفريقيا بالنفع على دول الجنوب، بتعزيز الأسواق الناشئة للغاز، للاستفادة من الموارد وتلبية الطلب وسد العجز المحلي، وتُتيح خبرات الجزائر في قطاع الغاز المسال دعمها دولًا أفريقية أخرى بخلاف دول جنوب الصحراء، خاصة أن دولًا مثل (موزمبيق، السنغال، موريتانيا، تنزانيا) أحرزت تقدمًا في الصناعة.

وتشكّل خبرات قطاع الغاز في الجزائر مسارًا للمنتجين الأفارقة، لا سيما أن هناك توجّهًا تُخطط له وزارة الطاقة والمعادن بتوسعة التأثير والدعم داخل القارة الأفريقية، وفق رؤية رئيس البلاد "عبد المجيد تبون"، وتضمنت الرؤية الرئاسية النظر إلى قارة أفريقيا بكونها "أولوية" في التعاون، وفتح المجال أمام تعاون شركات الطاقة الجزائرية مع بقية أسواق القارة.

رغم الحروب .. خبرات ليبيا في قطاع النفط

ورغم ما مر به قطاع النفط الليبي مؤخرا من تداعيات وأحداث عطّلت مضيَّه قدمًا، فإنه ما زال يحتفظ برونقه كونه أحد أبرز أضلاع تطور قطاع الطاقة في شمال أفريقيا، وتعد إمكانات ليبيا وموارد القطاع خير شاهد على ذلك، إذ تقتنص طرابلس أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة في القارة السمراء، وحجزت الموقع الـ10 ضمن أكبر الاحتياطيات العالمية، بامتلاكها ما يزيد عن 46 مليار برميل، وتتركز غالبية احتياطيات النفط الليبي القابلة للاستخراج في حوضي سرت ومرزق، بنسبة تصل إلى 93% من احتياطيات البلاد، ومن شأن ذلك أن يعزز خبرتها في تطوير حقول النفط البرية، وتسهم بنقل هذه الخبرة إلى البلدان الأفريقية الأخرى.

ولعل تعاون ليبيا مع شركات الطاقة الأجنبية لدعم مواصلة الاستكشافات كان داعمًا لها ضمن خبرات الطاقة في شمال أفريقيا، وتعزيز استثمارات السوق المحلية على حدّ سواء، وتفتح تجربة تطور قطاع النفط في ليبيا -خاصة الحقول البرية- باب أمل أمام دول أفريقية أخرى بالقارة اتجه إنتاجها إلى الانخفاض لتهالك حقولها وتقادمها، مثل جنوب السودان وكينيا، ويمكن أن يشكّل تعاون طرابلس مع جنوب السودان -المنتج الوحيد للنفط على الصعيد التجاري في منطقة شرق أفريقيا- منفعة كبيرة لتطوير الاستكشافات البرية، وبجانب جنوب السودان، تُشير وتيرة تطوير ليبيا لقطاع النفط والاستكشافات البرية إلى إمكان مساهمة الدولة البارزة بقطاع الطاقة في شمال أفريقيا لتعزيز جهود استكشاف وإنتاج النفط في كينيا، خاصة أن الأخيرة تكافح لزيادة التنقيب في حوضي "لامو، وجنوب لوكيشار"، وكذلك يمكن التعاون النفطي بين ليبيا وأوغندا، في مشروعي "كينغفيشر" و"تيلنغا".

خبرات مصر في قطاع الطاقة المتجددة

عززت مصر خبرات الطاقة في شمال أفريقيا بأكثر من جانب، فمن جهة، برزت القاهرة سوقًا رئيسة بالنسبة لصناعة الغاز المسال، ومن جهة أخرى، شكّلت "نموذجًا" يمكن أن تقتدي به الدول الأفريقية في مجال الطاقة المتجددة، واستهدفت القاهرة إنتاج 60% من كهربائها بحلول عام 2040، اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة، وسخرت في سبيل ذلك أنظمتها المالية الجاذبة، وشجعت القطاع الخاص على المشاركة، وبالفعل نجحت مصر في تطوير مشروعات طاقة متجددة عدّة، أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي تصل قدرته إلى 1.8 جيجاواط، وكذلك مشروعات في مجال طاقة الرياح، من بينها: مشروع جبل الزيت بقدرة 580 ميجاواط، ومشروع الزعفرانة بقدرة 545 ميجاواط.

وحققت مصر معادلة مهمة لمرحلة انتقال الطاقة التي تمرّ بها دول عدّة في طريقها لتنفيذ الأهداف المناخية العالمية، إذ عززت سوق الطاقة المتجددة والنظيفة عن طريق الاستفادة من عائدات الغاز، واستعملت الهيدروكربونات حافزًا للتطوير، ومن الممكن أن تنعكس إستراتيجية مصر في تطوير "الطاقة الخضراء" على فرص التعاون والشركات مع الدول الأفريقية الأخرى لتعزيز موارد الطاقة المتجددة، وقد تُسهم القاهرة في إنعاش رؤى الطاقة النظيفة لدى كل من: (موريتانيا، تنزانيا، أنغولا، ناميبيا).