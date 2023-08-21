عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس .. البيطري 84% والعلوم 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 قبل إعلان النتيجة  

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية. 

 


ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

 


تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط  نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي على الانترنت.


تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

 


أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي

 


اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بنسبة نجاح 92.4%


اعتمد الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس  بنسبة نجاح 92.4%


 


مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم

 

 

مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، يعد التسجيل فيه ومعرفة نتيجته من الأمور المهمة التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم، وتتسبب في تزايد البحث على مؤشرات البحث وخاصة محرك بحث جوجل.

 

البيطري 84% والعلوم 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 قبل إعلان النتيجة

 

ينتظر طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، إعلان نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 وذلك بعد غلق باب تسجيل الرغبات، لذا نقدم لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

موضوعات متعلقة

مركز تعليم الكبار بعين شمس يختتم فعاليات دورة إعداد المدربين 

جامعة حلوان تشارك في معرض الجامعات المصرية بالأردن

التعليم العالي: تصعيد 50 فريقًا للمشاركة في المسابقة العربية للبرمجة بشرم الشيخ

النشاط الاجتماعي بجامعة حلوان يعلن استعدادات استقبال أسبوع شباب الجامعات

تنسيق الجامعات 2023.. برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية هندسة المطرية جامعة حلوان

تجديد تعيين رئيسا قسمي علم النفس واللغة الفرنسية بـ تربية عين شمس

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أخبار التعليم| إعلان المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات خلال ساعات.. مؤشرات القبول بكليات الآداب بتنسيق 2023.. متى تنتهي إجراءات تعاقد الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم ؟

ترشيحاتنا

باحث يكشف كيفية مناقشة الشاب الملحد وطريقة ينبغي الحذر منها

أعاصير مدمرة.. توقعات صادمة عن حالة الطقس في هذه المنطقة من العالم العربي

تعاون بين الإنتاج الحربي والصحة لإنشاء مستشفيات ميدانية

الجيش السوداني: اغتيال اللواء ياسر فضل الله قائد الفرقة 16 مشاه بدارفور

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

مفاجأة مدوية.. قوات الجيش الأوكراني تطالب بإنهاء الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إنه الفائز.. شجار عنيف بين لاعبي ومشجعي فريق كرة قدم أمريكية

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تامر هجرس يتعرض لحادث سير .. شاهد

طبيبة تكشف أفضل أنواع زيوت الطبخ غير المهدرج

فيديو

اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

نهاية قصة زيزو مع الزمالك.. محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء في البيت الأبيض

تراجع كبير.. أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يسجل انخفاضا

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ