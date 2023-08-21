اخبار التعليم.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس .. البيطري 84% والعلوم 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 قبل إعلان النتيجة  

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس



تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي على الانترنت.



تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط



أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات 2023، بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي



اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بنسبة نجاح 92.4%



اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بنسبة نجاح 92.4%







مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 شعبة علمي علوم

مؤشرات تنسيق القبول بكليات المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، يعد التسجيل فيه ومعرفة نتيجته من الأمور المهمة التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم، وتتسبب في تزايد البحث على مؤشرات البحث وخاصة محرك بحث جوجل.

البيطري 84% والعلوم 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023 قبل إعلان النتيجة

ينتظر طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، إعلان نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 وذلك بعد غلق باب تسجيل الرغبات، لذا نقدم لكم مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023.