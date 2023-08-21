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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب رئيس وزراء تتارستان: التبادل التجاري مع مصر بلغ 27 مليون دولار

صدى البلد

قال نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تتارستان أولج كوروبشينكو ان حجم التبادل التجاري بين مصر وتتارستان بلغ خلال العام الماضي نحو 27 مليون دولار وهو رقم ضيئل جدا مقارنة بما تتمتع به الدولتان من علاقات عميقة مشيرا الى إننا نسعى خلال الفترة المقبلة الى زيادة ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين.
وأضاف خلال منتدى المصرى الروسي اليوم أن تتارستان تتمتع بموقع جغرافي متميز في وسط روسيا الاتحادية كما تتمتع بالموارد الطبيعية والايدي العاملة المؤهلة والمدربة وفق المعايير الدولية.
وأوضح كوروبشينكو أن بلاده تتمتع بوسائل نقل مجهزة وحديثة ولديها مطاريين دوليين ومينائيين نهرييين مطاريين.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تتارستاني يبلغ 60 مليار دولار لافتا إلى أن أهم القطاعات الاقتصادية تتمثل في استخراج وتكرير النفط ،كما تتميز بلاده بصناعة السيارات والشاحنات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن إنتاج الطائرات والسفن.
ولفت كوروبشينكو إلى أن بلاده تتميز في مجال إنتاج معدات واستخراج وتكرير النفط والبولي اثيلين وغيرها من المشتقات النفطية،بالاضافة إلى صناعة المعدات الالكترونية .
ونوه إلى أن تتارستان تعد أهم الأقاليم الروسية التى تقوم بتصدير نصف من يتم انتاجه من الصناعات الغذائية.
وأكد أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات خاصة الاستثمارات الخارجية وتقدم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين وتعمل على حل العقبات التى تواجهها،لافتا إلى أن بلاده يوجد ببلاده نحو 100 منطقة صناعية.
من جانبه قال إنصاف جاليين النائب الأول لرئيس هيئة الاستثمار في جمهورية تتارستان إنه يتم التصدير لنحو 29 دولة في افريقيا بحجم بلغ 106 ملايين دولار.
وأضاف يوجد تعاملات جيدة مع العالم الاسلامي نعمل على تطويرها لافتا إلى أن هناك أكثر من 200 شركة تعتمد شهادة "الحلال " سنويا .
وأشار جاليين إلى أن معدل الاستثمار السنوي في بلاده يبلغ 10 مليارات دولار مؤكدا حرص بلاده على تهيئة بيع الأعمال وخلق مناخ جيد للمستثمرين.

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