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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النقل الدولي واللوجستيات تتلقى إخطارا حول الضوابط الجديدة للترانزيت والأوزان بالعراق واليمن

صدى البلد

صرح المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية عن تلقي الشعبة لإخطارات من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي للشعبة، حول ضوابط نظام النقل العابر "الترانزيت"، المعدة من قبل الهيئة العامة للجمارك العراقية والمقرر بموجب قرار مجلس هيئة المنافذ الحدودية المتخذ في الجلسة رقم 2 لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 26/2/2023 بشأن ضوابط نقل البضائع بالعبور "الترانزيت" و أهمها تحديد مسار الشاحنات و منع فتح الإرساليات وأن يكون هناك حاجزا بين صندوق البضائع و السائق و عدم السماح للشاحنات المسطحة بدون جوانب بالمرور كما احتوي القرار علي خطوات التفتيش و المعاينة المقر من الجهات العراقية و كذا الإجراءات حال التعرض لأي حادث. 


وأكد القاضي، أن الشعبة ستخاطب سائقي الشاحنات بالضوابط الجديدة للبدء في تنفيذها والعمل بها خلال الفترة المقبلة، بهدف تسهيل الإجراءات ودعم القطاع وفق التطورات والقوانين، مشيراً إلي أن الشعبة تعمل في دعم القطاع والشركات والعاملين فيه.

من ناحية أخري قال القاضي، إن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، خاطب الشعبة الممثل الرسمي لقطاع النقل الدولي بمصر، بأن المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية خاطبت الجهاز لمخاطبة المتعاملين بخصوص ضرورة الالتزام بالقرار الجمهوري رقم 23 لسنة 1994 و الخاص بقانون الاوزان و الابعاد الكلية لمركبات النقل.

 

فيما طالب الجهاز شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بتعميم المنشور علي سائقي ومالكي الشاحنات العاملين في القطاع، وفق قرار مجلس هيئة المنافذ الحدودية بشأن توحيد دراسة مواصفات الابعاد والاوزان المحورية للشحنات بين الدول العربية.

 

وأشار القاضي، إلى أن القرارين تم نشرهما علي الموقع الالكتروني للشعبة و كذلك صفحة الفيس بوك و أهاب بكافة مستخدمي النقل الدولي البري بالالتزام بتلك القواعد.

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