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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري: تعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لتوفير حلول مبتكرة لتحديات المياه

صدى البلد

على هامش مشاركته  فى "الأسبوع العالمى للمياه" فى ستوكهولم التقى الاستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بنانسي إسليك منسق المياه العالمي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID .

وخلال اللقاء أكد الدكتور سويلم على حرص مصر خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) على تعزيز التعاون مع كافة الدول الأفريقية لتعبئة التمويل اللازم لتعزيز القدرات التقنية والبنية التحتية الأفريقية وتوفير الحلول المبتكرة لتحديات المياه التي تواجه القارة الأفريقية ، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوفير برامج تدريبية ومنح ماجستير ودكتوراة للمهندسين والباحثين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه .

وأعرب الدكتور سويلم عن رغبته في تعزيز التعاون بين الوزارة والوكالة في مجالات ( تأهيل الترع بإستخدام تقنيات صديقة للبيئة وقائمة على الطبيعة - تقييم وصيانة المنشآت المائية - تأهيل محطات الرفع لزيادة الكفاءة وتقليل لإستهلاك الطاقة - تحلية المياه لإنتاج الغذاء – التحول لنظم الرى الحديث - دراسة تأثير إرتفاع مستوى سطح البحر على خزانات المياه الجوفية بشمال الدلتا - حماية الشواطئ بإستخدام الحلول القائمة على الطبيعة) .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه والذي سيعقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت شعار "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة" .

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