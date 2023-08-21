السعودية ثاني أفضل قيمة عالمياً في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال

حققت المملكة العربية السعودية تقدما في المؤشرات الدولية لرواد الأعمال، وجاء ذلك أفضل قيمة من بين 49 دولة في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال في عام 2022.

وحلت السعودية في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل ريادة الأعمال و الأعراف الاجتماعية والثقافية المشجعة للأعمال، السياسات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة، خدمات البنية التحتية لريادة الأعمال ذات الجودة، حسبما نقلت صحيفة عكاظ.

ووفقا للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، فإن السعودية حصلت علي هذا المركز من خلال ديناميكيات السوق و سهولة الدخول للأسواق كونها أسواقاً حرة ومتاحة وخصبة.