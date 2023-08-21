تانر هجرس يتعرض لحادث سير أثناء القيادة.. شاهد

أعلن الفنان تامر هجرس عن تعرضة لحادث سير أثناء القيادة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وشارك تامر هجرس صورة لسيارتة التي تعرضت لتصادم من الأمام.

وعلق الفنان:"قدر الله وماشاء فعل".

احتفل الفنان تامر هجرس بخطوبة ابنته الكبرى تمارا، من خلال مجموعة من الصور التى قام بنرها على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



ونشر تامر عبر خاصة الاستورى مجموعة صور مختلفة من حفل الخطوبة وعلق عليها قائلا: الله حافظ بسم الله الرحمن الرحيم.





تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته

واحتفل الفنان تامر هجرس، بتخرج ابنته، بصور شاركها مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.