المستشفى القبطي ينجح في إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم داخل الغشاء البريتوني

نجح فريق جراحة الأورام بمستشفى القبطى في إجراء عملية استئصال أورام متعددة بالبطن لحالة سيدة تبلغ من العمر 59 سنة.

وكانت السيدة تعانى من آلام شديدة بالبطن وتم توقيع الكشف الطبي عليها وطلب الأشعات والفحوصات اللازمة وتبين وجود كتل متعددة بالبطن وقرر الأطباء حاجة المريضة لإجراء جراحة .

وقال مدير المستشفى د. أسامة أنور درياس ، إن الجراحة تمت بواسطة فريق جراحة الأورام بالمستشفى القبطى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء قوائم الانتظار وتم استئصال أورام سرطانية من داخل الغشاء البريتونى للبطن بنجاح ودون استئصال أي جزء من الأمعاء، وخرجت المريضة من المستشفى بصحة جيدة .

وقام بالعملية الجرحي فريق طبي ضم كلاً من

أ.د / فؤاد عبد الشهيد أستاذ جراحة الاورام بالمعهد القومي للاورام

د/ يحيي نجيب إستشاري جراحة الاورام

أ.د/ رامي منير أستاذ التخدير بعين شمس

د/حسام مجدى نائب الجراحة