وراء القضبان.. ترامب يستعد لتسليم نفسه لسجن بولاية جورجيا الأمريكية

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مصدر أمني مطلع، بأنه من المتوقع أن يسلم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المتهم بالابتزاز و 12 جناية أخرى في ولاية جورجيا، نفسه للحجز في سجن مقاطعة فولتون يوم الخميس أو الجمعة.

وكشف المدعي العام للمقاطعة فاني ويليس عن لائحة الاتهام المكونة من 41 تهمة ضد ترامب و18 متهما آخرين يوم الاثنين الماضي ، وحدد 25 أغسطس موعدا نهائيا لتسليمهم.

ومع ذلك، فإن التوقيت الدقيق لظهور ترامب لا يزال غير واضح، كما اعترفت شبكة “سي إن إن”، حيث يمكن أن تستمر المفاوضات بين محاميه والمدعين العامين إلى ما بعد الموعد النهائي.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة فولتون إن ترامب والمتهمين الآخرين قد يمثلون في السجن في أتلانتا لتسليم أنفسهم في أي وقت.

وقال مكتب الشريف في بيان “في هذه المرحلة، بناء على التوجيهات الواردة من مكتب المدعي العام والقاضي الذي يرأس الجلسة، من المتوقع أن يتم حجز جميع المتهمين ال 19 الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام في سجن رايس ستريت”، مشيرا إلى أن “المنشأة 'مفتوحة 24/7”.