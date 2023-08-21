السعودية.. تحذير مهم بشأن الطقس في المشاعر المقدسة

كشف فريق التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، اليوم الإثنين، أن هناك احتمالية عالية لتأثر الطائف ومكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بطقس غير مستقر، مصحوب بالأمطار الرعدية، يمكن أن تطال المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن السحب الركامية ستتركز على المرتفعات الشرقية لمكة المكرمة ومدينة الطائف ويرافقها هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة وتساقط حبات من البرد.

وأوضح مركز طقس العرب الإقليمي، أن تكون الظروف الجوية مهيأة لامتداد السحب الركامية الممطرة من الأجزاء الشرقية لمكة المكرمة، غربًا لتطال المشاعر المقدسة فترة ما بعد العصر والمساء، ويرافقها هطول أمطار مُتوسطة في مُجملها يصحبها حدوث العواصف الرعدية.

وأشر إلي أن الشريط الساحلي لمكة المكرمة، قد يتأثر بتبعات هذه السحب على شكل نشاط للرياح الهابطة المثيرة للغبار.