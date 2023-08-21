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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عنصر إجرامي لاتهامه بسرقة 12 مسكنا بالقاهرة

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بسرقة 12 مسكنا بالعاصمة، ونجحت في اعادة كافة المسروقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة قنا، حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وبمواجهته، اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن، وأقر بارتكابه 11 واقعة سرقة أخرى، كما اعترف بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية)؛ حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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