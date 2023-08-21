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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدى البلد ينشر صورا لأصحاب المهن الشاقة.. شاهد

صدى البلد

رصدت عدسة موقع صدى البلد جاليري صور لأصحاب المهن الشقة والذين يتمتعون بالوجه المصرية الأصيلة من ٱجل لقمة العيش اليومية.

طالبت إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تنمية الحرف الصناعية المندثرة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  بمواصلة تقديم جميع أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية.

توفير فرص عمل واعدة للشباب

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن الحرف اليدوية لها اهمية كبيرة فى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل واعدة للشباب فضلا عن الحفاظ على التراث القديم خصوصا أن هناك عددا كبيرا من الدول مثل ألمانيا وفرنسا ترغب فى استيراد هذه المنتجات اليدوية بشدة، مؤكدة  ضرورة إنشاء معارض فى جميع محافظات الجمهورية لعرض الحرف التراثية حيث إن كل محافظة تتميز بتراثها الخاص.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أهمية إنشاء قاعدة بيانات لدى وزارة التضامن لحصر جميع الكفاءات من العاملين بالحرف التراثية واليدوية وتقديم حوافز لهم لإحداث تنمية حقيقية ولإعادة التراث الحقيقي لهذه الصناعة.
 

توجيهات الرئيس السيسى

وكان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطني، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض تجربة الرائدات المجتمعيات في مجال تعزيز وعي المرأة والأسرة والمجتمع من خلال الجهود التنموية التي تقوم بها آلية الرائدات المجتمعيات على عدة محاور تختص بالخدمات والتوعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية، حيث وجه الرئيس بمواصلة تلك الجهود لرصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.

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