الجيزة .. ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بأطفيح

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالجيزة.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد أكدت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المنزل أمكن ضبط 4 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، حال قيامهم بالتنقيب داخل المنزل المُشار إليه، وعثر بداخله على حفرة بعمق 6 أمتار والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

