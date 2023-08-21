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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع مول دايموند الأسمرات بالقاهرة

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إجراء تحويلات مرورية تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع "مول دايموند الأسمرات" بشارع الأسمرات بالقاهرة.


وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع "مول دايموند الأسمرات" بشارع الأسمرات بالقاهرة، والاحتياج إلى تركيز ونش حمولة 500 طن بشارع الأسمرات في الاتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، فسيتم الغلق الكلي مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان بالاتجاه المقابل، ليعمل بنظام الإتجاهين، مع تنفيذ المساعدات لفصل حركة المرور بين الاتجاهين، موضحة أن تلك الأعمال ستكون لمدة 48 ساعة اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليل من غد /الثلاثاء/.


وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

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