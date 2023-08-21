روسيا.. إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض خطير

أعلنت حالة الطوارئ في منطقة بمنطقة فورونيج الروسية بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة الخطير، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وأعلن الحاكم الإقليمي، ألكسندر جوسيف، الإجراءات في منطقة بلدية بانينسكي، وستبقى مستمرة حتى 16 نوفمبر على الأقل، وفقا لبيان صدر اليوم الاثنين.

خلال هذه الفترة، ستكون زيارات الأشخاص غير المصرح لهم إلى المنطقة محدودة، وتم فرض حظر على حركة واستيراد وذبح الماشية غير المحصنة ضد الجمرة الخبيثة.

كما تم حظر شحن منتجات اللحوم والأعلاف من المنطقة، وكذلك صيد البرية، كما جاء في البيان.

وأضافت الإدارة أن الوكالات المحلية والإقليمية احتوت تفشي المرض.

وأوضحت أنه تم تفتيش كل منزل في المستوطنة المتضررة، مع وصول محطتين متنقلتين للصرف الصحي والطب البيطري إلى المنطقة.

ولم تقدم السلطات معلومات عن عدد الحالات التي تم اكتشافها أو تفاصيل عن أي إصابات.

تقع منطقة فورونيج في جنوب غرب روسيا وتشترك في الحدود مع أوكرانيا.

تم الإبلاغ عن تفشي الجمرة الخبيثة السابق في روسيا في جمهورية تشوفاشيا في مارس، وتم احتواء انتشار العدوى بسرعة من قبل السلطات المحلية.