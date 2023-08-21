القابضة للمياه توقع برتوكول تعاون مع شركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني

وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عنايت الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن لخدمات الدفع الالكتروني، بروتوكول تعاون لإتاحة وسائل سريعة وسهلة لدفع فواتير المياه وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع من خلال أقرب ماكينة للأهلي ممكن التي تغطى جميع انحاء الجمهورية.

جاء ذلك بحضور كل من أحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وامناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومهاب جمال رئيس القطاع التجاري وتطوير الاعمال بشركة الأهلي ممكن، وقيادات القطاعات المالية والتجارية وخدمة العملاء والتسويق، بالشركتين.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البروتوكول يأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الشركة القابضة نحو التحول الرقمي وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق بأهمية رقمنه وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة علي تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا وذلك باستخدام الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة فى السوق المصري، والاستفادة من خدمات الأهلي ممكن للدفع الالكتروني علي مستوي الجمهورية ".

وأضاف المهندس ممدوح رسلان أن هذا التعاون تفعيلا للدور الرائد الذي تقوم به الشركة القابضة في التحول الرقمي وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان ودفع فواتير المياه الكترونيا للعدادات المميكنة على مستوي الجمهورية، وتنظيم عملية التحصيل الالكتروني.

وقال رئيس القابضة للمياه، إن الشركة تسعى دائما للتعاون مع جميع الجهات والشركات التي تقدم حلولا تكنولوجية موجها إدارة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم والتعاون لسرعة تقديم الخدمات وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.

وأوضح ان استخدام خدمات الاهلي ممكن الخاصة بالتحصيل الفوري للفواتير، يتيح طباعة الفاتورة للعميل والدفع الجزئي للفاتورة مما يضمن استمرارية العمل في جميع المواقع وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع بجانب التطبيقات والمواقع الالكترونية المملوكة للشركة القابضة وذلك في إطار تطبيق سياسة الدولة نحو تقديم خدمة متميزة للعملاء وكذلك توفير طرق سداد مختلفة ومتنوعة.

من جانبه أكد المهندس احمد عنايت الرئيس التنفيذي لشركة الأهلى ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني أن هذا التعاون هو جزء من كل في الاطار العام لدور الشركة في مد جسور التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية، وأن هذا التعاون يأتى فى ضوء ما تقدمه شركة الأهلي ممكن من خبرات ونجاحات في تقديم حلول الدفع الالكتروني لعديد من القطاعات المختلفة.

وأضاف أن "الاهلي ممكن " تدعم جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وميكنة المعاملات المالية في سبيل الارتقاء بمستوي الخدمات والشفافية وتسهيل تنفيذ المعاملات وحوكمتها.

وأكد أهمية العمل بشكل مستمر على ميكنة الخدمات الجماهيرية لخدمة المواطنين، والتوسع في تقديم خدماتها بمختلف قطاعات الدولة من جهات حكومية، وجامعات ونقابات واندية وشركات المرافق وشركات التامين وغيرها.