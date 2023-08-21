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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية .. إحالة 16 عاملا مقصرا للتحقيق بمركزي الزقازيق وبلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين  بالمنشآت الصحية  المختلفة  للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة  لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي  المنشآت الصحية  بمركزي الزقازيق وبلبيس  لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٢  من  العاملين بمقر الإدارة الصحية بالزقازيق التابعة لمديرية الصحة بالشرقية  وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم  تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة الصحية  بالكفر القديم  التابعة للإدارة الصحية ببلبيس وتم التسديد قرين أسمائهم  بما يفيد ترك العمل .

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عدم تواجد ٧ من  العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر إبراهيم العايدي التابعة  للإدارة الصحية ببلبيس  وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد  ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

الخدمات المقدمة للمواطن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إدارة المتابعة الميدانية المتابعة الميدانية تقديم الخدمات للمواطنين ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرية الصحة بالشرقية

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