ألمانيا تداهم منزل نشطاء موالين لـ روسيا.. ماذا يحدث؟

قال ممثلو ادعاء ألمان، اليوم الإثنين، إنهم فتشوا منزل اثنين من الناشطين المؤيدين للكرملين للاشتباه في أنهما انتهكا قانونا ينظم إنتاج ونقل الأسلحة الحربية.

ونظم الناشطان، ماكس شلوند وصديقته إيلينا كولباسنيكوفا، مسيرات متعددة احتجاجا على دعم ألمانيا لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي الشامل العام الماضي.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، في يناير أن شلوند وكولباسنيكوفا تبرعتا بأموال جمعتها من أنصارها في ألمانيا لفرقة من الجيش الروسي تقاتل في أوكرانيا واستخدمت الأموال لشراء أجهزة راديو وسماعات رأس وهواتف.

وفتش ممثلو الادعاء الألمان منزل الزوجين في مارس آذار بحثا عن أدلة تؤكد تقارير “رويترز”.

وأكد أولف ويلون ممثل المدعين العامين في كولونيا، اليوم الاثنين، أن المداهمة نفذت للاشتباه في انتهاكها لقانون مراقبة أسلحة الحرب لكنه نفى أن تكون لها صلة بمساعدتهم لدونباس في شرق أوكرانيا.