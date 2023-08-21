مستشار جديد.. الألمان يفقدون الثقة في حكومتهم.. ومطالب بإجراء تغييرات

أظهر استطلاع أجراه معهد “إنسا” لصالح صحيفة “بيلد” الألمانية، أن أكثر من ثلثي الناخبين الألمان غير راضين عن المستشار أولاف شولتس.

ويشعر عدد متزايد بالإحباط مما يسمى بائتلاف شولتس، الذي يتألف من الحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر والديمقراطيين الأحرار، مع انخفاض معدلات التأييد للثلاثة بعد 18 شهرا في السلطة.

وقال 15٪ من المشاركين في الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “بيلد” إن ائتلاف شولتس يقوم بعمل جيد، في حين يعتقد ما يقرب من النصف أن الائتلاف الكبير السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي كان أداؤه أفضل.

وقال ما يقرب من ثلثي المستطلعين (64٪) إن ألمانيا ستستفيد من تغيير الحكومة، في حين أن أقل من واحد من كل أربعة (22٪) يفضلون الاحتفاظ بالائتلاف الحالي. وحوالي 70٪ من المستطلعين كانوا غير راضين عن شولتس شخصيا.

كما أظهر استطلاع أجراه معهد فورسا بتكليف من أكبر نقابة لموظفي القطاع العام في البلاد الأسبوع الماضي أن الثقة في الحكومة انخفضت إلى مستويات قياسية في ألمانيا، وأن معظم السكان يعتقدون أن مسؤوليهم غير قادرين على أداء وظائفهم.

وبلغ عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن القيادة 'غارقة' في المهام التي تواجهها 69٪، في حين انخفض عدد الأشخاص الذين ما زالوا يثقون في قدرات موظفيهم العموميين بنقطتين مئويتين، مقارنة بالعام السابق، إلى 27٪ فقط.