جامعة الإسكندرية تستضيف الاجتماع السنوي لرؤساء اتحادات الطلاب بمعسكر باجوش

استضافت جامعة الإسكندرية ممثلى 21 جامعة حكومية من رؤساء ونواب ورؤساء اتحادات طلاب، وذلك للعام السادس على التوالي بمعسكر الجامعة بباحوش، حيث عقدت فعاليات المعسكر السنوى لإعداد الكوادر الطلابية على مستوى الجامعات.

وأكد عميد كلية الزراعة المشرف على الفعاليات الدكتور محمد بهى الدين - في تصريح، اليوم /الاثنين/ - أن المعسكر يعد من أهم الأنشطة التي تنفذ على هذا المستوى بالجامعات، موضحا أنه شارك في الإعداد له اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية برئاسة الطالب عمر عفيفى رئيس الاتحاد، وذلك على مدى عدة أشهر.

وأشار إلى أن المعسكر تتضمن العديد من ورش العمل والمسابقات الرياضية والثقافية، كما شارك في الإشراف عليه الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطرى الدكتور جمال العمراوى، والقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب شهاب محروس، ومسئول الاتحاد بالإدارة محمد فوزى.

ومن ناحية أخري، تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبو زيد المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تابع التدريب العملي للطلاب بورش ومعامل محطة مياه المنشية (1)، مؤكدا أنها تخدم عددا من المحافظات المجاورة.

وأشار إلى أهمية تطبيق تجربة المدرسة الفنية، التي تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة وفتح فرص تأهيل وتعليم متميزة لتخريج فنيين ذوي مهارة عالية تواكب المعايير القومية والدولية، ووفقًا لمتطلبات سوق العمل.

ومن جهته، قال رئيس شركة مياه الشرب بالمحافظة المهندس أحمد جابر إنه "عقب تخرج الطلاب من المدرسة سيتم توفير فرص عمل لهم فورا، وذلك وفقا لاحتياجات الشركة"، موضحا أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات، وتضم تخصصات، مثل: تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.

وبدوره، أشار رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية محمود نافع إلى تجهيز فصول المدرسة بأحدث الأجهزة، كالشاشات وأجهزة العرض والحاسب الآلي والتكييفات والمعامل، وهي معامل تنقية المياه بشكل كامل لا تقل أهمية عن المعامل المتواجدة داخل المحطة لتدريب الطالب عليها، بالإضافة إلى الورش والمعدات الكاملة كورش الكهرباء للتدريب علي الناحية العملية على أيدى فنيين متخصصين بالتعاون مع مدرسين التربية والتعليم.