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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ141 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف خلال أسبوعين

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أنه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا  بحوالي 141 مليون دولار خلال الفترة من 4/8/2023 حتى 17/8/2023 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الاعلاف من الموانئ المصرية.

 

وأضاف "القصير" ان الإفراج شمل  224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 45 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 15 مليون دولار ،ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 17أغسطس 2023) 7.2 مليون طن منهم 5.2 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار

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