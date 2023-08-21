عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عصبية أوي.. ابنة البلوجر أم زياد: أمي كانت بتشتغل خدامة وهي صغيرة

هبة السيد - أم زياد
هبة السيد - أم زياد

أدلت ابنة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، بإعترافات تفصيلية حول واقعة إتهام والدتها وشقيقها بالإتجار في البشر وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، حيث قررت بأن والدتها كانت تعمل خادمة في المنازل.

عملت علاقة فعلا والشات صحيح.. مفاجأة في اعترافات نجل البلوجر أم زياد

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

إعترافات ابنة البلوجر هبة السيد

وقالت حبيبة إبنة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد خلال التحقيقات، أن والدها يعمل في مجال الأحذية بمنطقة باب الشعرية في القاهرة، ووالدتها ربة منزل، ولها 4 أشقاء محمد وزياد وهبة وإيلين، وأنهم كانوا يعيشون سويا في منزل عادي بإحدى المناطق إلا أن ظروفهم كانت بسيطة ولذلك قررت والدتها وشقيقها نشر فيديوهات على السوشيال ميديا لجلب الأرباح.

وتابعت ابنة البلوجر هبة السيد في أقوالها، «كانت حياتنا عادية جدا زي أي حد، بس الحالة المادية كانت بسيطة، وبابا كان بينزل يروح يشتغل، وماما تقعد معانا، وساعتها مرتب بابا كان يدوب نعيش بيه ومكنش بيسمح لنا أننا نجيب اي حاجاة زيادة، وساعات ماما كانت بتحاول تساعده في البيت وكانت بتهتم بينا في الدراسة واللبس ده غير أهتمامها بـ بابا نفسه.

وأضافت إبنة البلوجر أم زياد - هبة السيد، ماما كانت عصبية جدا وكانت ديما في مشاكل بينها وبين بابا وكانت بتتخانق معاه على طول، وكانت بتدخل جمعيات زي أي بيت عشان تحسن من مستوانا الإجتماعي، لكن مكنش في حد فينا معاه موبايل ولا اي حاجة خالص، بس بعدها ماما دخلت موضوع السوشيال ميديا وبدأت تجيب في الشهر من 7 لـ 10 آلاف جنيه.

وأشارت ابنة البلوجر هبة السيد، تركت التعليم في أولى إعدادي، وده كان بسبب ماما هي اللي قالت لي سيبي الدراسة وخلاص كدة، وده عشان أساعدها في شغل البيت ولأنها كانت بتطلع عقدتها عليا عشان وهي في سني كانت بتشتغل خدامة في البيوت، وماما وأخويا محمد كانوا بيعملوا محتوى على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك.

وأكدت ابنة البلوجر أم زياد - هبة السيد، أن محمد شقيقها اقترح فكرة عمل محتوى على السوشيال ميديا مثل أحمد حسن وزينب، وقال ل ـ ماما أن الموضوع ده بيجيب فلوس كتير، ولما كنا بنشوف فيديوهات الناس دي كنا بنحلم نكون زيهم ومعانا فلوس كتير، ومحمد أخويا كان بيجيب لنا كرتون وألعاب على فلاشة من السايبر اللي بيقعد فيه.

هبة السيد البلوجر هبة السيد ام زياد البلوجر أم زياد ابن ام زياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

موضوعات متعلقة

حبيبة بنت بنوت.. طليق أم زياد يكشف مفاجأة عن علاقة ابنته وشقيقها

ليلة لم تنم فيها الوراق.. القصة الكاملة لـ واقعة حداد الجيزة

عملت علاقة فعلا والشات صحيح.. مفاجأة في اعترافات نجل البلوجر أم زياد

عشان البرستيج.. مريم تطلب الخلع: قولت له نزل الستاير وهاتلي خضار رفض

ترشيحاتنا

بناقل حركة أوتوماتيك.. سيارات SUV حديثة للبيع| صور

تلك الفئات يجب أن تَحذر.. مستشار الرئيس للصحة يقدم نصائح للتعامل مع متحور كورونا الجديد

بقوة شحن 240 وات.. ريلمي تروج لهاتفها GT 5 من خلال "الزجاج المعجزة"

خطوات التقديم علي الأراضي المميزة برنامج مسكن بالمدن الجديدة

قريبًا .. تحذير مرعب لـ زيلينسكي بعد ضربات الجيش الروسي

«غير مسئولة»|تفاصيل جديدة بقضية المتهمة بإنهاء حياة ابنها بالشرقية تقلب مسار المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ