عصبية أوي.. ابنة البلوجر أم زياد: أمي كانت بتشتغل خدامة وهي صغيرة

أدلت ابنة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، بإعترافات تفصيلية حول واقعة إتهام والدتها وشقيقها بالإتجار في البشر وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي، حيث قررت بأن والدتها كانت تعمل خادمة في المنازل.

إعترافات ابنة البلوجر هبة السيد

وقالت حبيبة إبنة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد خلال التحقيقات، أن والدها يعمل في مجال الأحذية بمنطقة باب الشعرية في القاهرة، ووالدتها ربة منزل، ولها 4 أشقاء محمد وزياد وهبة وإيلين، وأنهم كانوا يعيشون سويا في منزل عادي بإحدى المناطق إلا أن ظروفهم كانت بسيطة ولذلك قررت والدتها وشقيقها نشر فيديوهات على السوشيال ميديا لجلب الأرباح.

وتابعت ابنة البلوجر هبة السيد في أقوالها، «كانت حياتنا عادية جدا زي أي حد، بس الحالة المادية كانت بسيطة، وبابا كان بينزل يروح يشتغل، وماما تقعد معانا، وساعتها مرتب بابا كان يدوب نعيش بيه ومكنش بيسمح لنا أننا نجيب اي حاجاة زيادة، وساعات ماما كانت بتحاول تساعده في البيت وكانت بتهتم بينا في الدراسة واللبس ده غير أهتمامها بـ بابا نفسه.

وأضافت إبنة البلوجر أم زياد - هبة السيد، ماما كانت عصبية جدا وكانت ديما في مشاكل بينها وبين بابا وكانت بتتخانق معاه على طول، وكانت بتدخل جمعيات زي أي بيت عشان تحسن من مستوانا الإجتماعي، لكن مكنش في حد فينا معاه موبايل ولا اي حاجة خالص، بس بعدها ماما دخلت موضوع السوشيال ميديا وبدأت تجيب في الشهر من 7 لـ 10 آلاف جنيه.

وأشارت ابنة البلوجر هبة السيد، تركت التعليم في أولى إعدادي، وده كان بسبب ماما هي اللي قالت لي سيبي الدراسة وخلاص كدة، وده عشان أساعدها في شغل البيت ولأنها كانت بتطلع عقدتها عليا عشان وهي في سني كانت بتشتغل خدامة في البيوت، وماما وأخويا محمد كانوا بيعملوا محتوى على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك.

وأكدت ابنة البلوجر أم زياد - هبة السيد، أن محمد شقيقها اقترح فكرة عمل محتوى على السوشيال ميديا مثل أحمد حسن وزينب، وقال ل ـ ماما أن الموضوع ده بيجيب فلوس كتير، ولما كنا بنشوف فيديوهات الناس دي كنا بنحلم نكون زيهم ومعانا فلوس كتير، ومحمد أخويا كان بيجيب لنا كرتون وألعاب على فلاشة من السايبر اللي بيقعد فيه.