مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة لتسجل درجات الحرارة في الصين مستويات قياسية بلغت 35 درجة مئوية أثارت موضة جديدة من الملابس الواقية من الشمس قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية على نطاق واسع الكثير من الجدل فقد تحمل الموضة الجديدة اسم "فيسكيني" وهي صناعة الصين، وذلك

وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية تعد تلك الموضة عبارة عن أقنعة وجه كاملة، ومصنوعة من العديد من المواد التي تحتوي على قماش مقاوم للأشعة فوق البنفسجية وذلك مع بعض الثقوب لكل من العين والأنف والفم.

وخلال الأيام الماضية تعد الفيسكيني من الصيحات التي تعد رائجة في العديد من الشوارع والشواطئ في الصين وذلك خلال الأيام الماضية وتأتي تلك الأقنعة مع أكمام منفصلة، لتغطية كلا من الذراعين، وبعض القبعات واسعة الحواف التي تعد مجهزة بمروحة صغيرة تعد مثبتة من الداخل، وذلك لتوفير التهوية لمرتديها.