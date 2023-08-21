بريطانيا.. الحكم على ممرضة بالسجن مدى الحياة لقتلها 7 أطفال

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أنه حكم على الممرضة البريطانية السابقة لوسي ليتبي بالسجن مدى الحياة لقتلها سبعة أطفال ومحاولة قتل ستة آخرين في مستشفى تشيستر بين يونيو 2015 ويونيو 2016.

وتخشى الشرطة من أن تكون ليتبي قد أضرت أيضا بعشرات الرضع الآخرين، حسبما ذكرت صحيفة بريطانية، نقلا عن مصدر مطلع على تحقيق الشرطة.

وحددت الشرطة حوالي 30 طفلا عانوا من حوادث مشابهة تزامنت مع نوبات ليتبي، حسبما نقل عن المصدر.

تقوم الشرطة بتحليل السجلات الطبية لأكثر من 4000 طفل ولدوا بين عامي 2012 و 2015 في مستشفى كونتيسة تشيستر وكذلك في مستشفى ليفربول للنساء ، حيث عملت الممرضة السابقة أيضا.

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية، نقلا عن مصدر حكومي، أن السلطات مصممة على التأكد من مثول ليتبي أمام المحكمة لسماع عقوبتها ومواجهة ضحايا جرائمها، على الرغم من رفضها المسبق القيام بذلك.