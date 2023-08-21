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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اتعمل بيها صفقات.. سليمان وهدان يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن غرامة شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا

فجر سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة مدوية فيما يتعلق بغرامة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك الحالي، لصالح نادي سبورتنج لشبونة، والتي تسببت في إيقاف القيد للفارس الأبيض، وسط محاولات قوية من أبناء النادي في الوقت الحالي للعمل على حل تلك المشكلة. 

سليمان وهدان يكشف تفاصيل غرامة شيكابالا 

وكان نادي سبورتنج لشبونة حصل على حكم بإيقاف القيد لصفوف نادي الزمالك حتى الحصول على الغرامة الموقعة عليه لصالح الفريق البرتغالي بسبب قضية محمود عبد الرازق شيكابالا، والتي وصلت لـ مليون ونصف المليون دولار. 

وقال "وهدان"، خلال تصريحات تلفزيونية له عبر قناة "العربية"، إن غرامة شيكابالا كانت واحدة من الأمور التي سببت مشاكل كبيرة لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الأموال التي كانت موجودة من أجل غرامة شيكابالا تم إنفاقها في أمور أخرى، وهذا أمر يؤكد عدم وجود نظام مؤسسي تعامل على أساسه نادي الزمالك في الفترة الماضية. 

وأردف: "لو فيه نظام كانت كل الفلوس راحت في مكانها الطبيعي، فلوس غرامة شيكابالا جزء منها راح للصفقات عشان نشتري لاعب، وجزء منها اتدفع في حاجة تانية مش عارف إيه، وكل شوية نأجل قصة غرامة شيكابالا، كل شوية نؤجل، وكل ما نؤجل الموضوع كان بيزيد عالزمالك". 

وأشار إلى أن مبلغ الغرامة التي كانت موقعة على شيكابالا 500 ألف أو 350 ألف يورو، والوقت الحالي تخطى الأمر المليون ونصف المليون يورو، مع تغير سعر الصرف جعل مبلغ الغرامة "خزعبلي". 

واستطرد قائلا إن بعض الموضوعات الحديث فيها يكون سقطة، وهذه واحدة من الأمور التي وقع فيها مرتضى منصور، خلال فترته كرئيس لنادي الزمالك، مؤكدا أن شيكابالا لاعب تاريخي، وقائد الفريق وله جماهيرية كبيرة بين جماهير الفارس الأبيض. 

واستكمل، أن ما حدث مع شيكابالا ومرتضى منصور والتراشق في الإعلام أمر يُلام على كلا الطرفين، وكان أحد أسباب تقديم مجلس إدارة نادي الزمالك الاستقالة بالكامل، "إحنا داخلين في متاهة، وكل شوية نلاقي خلاف جديد، لغاية ما وصلنا لمشاكل كثيرة جدا". 

شيكابالا الزمالك سليمان وهدان غرامة شيكابالا مرتضى منصور

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