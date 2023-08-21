عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية يدعو لتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية لحماية العقول من الأفكار الخطرة

وكيل أوقاف الإسكندرية
وكيل أوقاف الإسكندرية

دعا وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق،إلى تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية بما يحمي العقول من المخاطر والأفكار "العفنة" التي تهدم ولا تبني، وتضل ولا تهدي، وتفسد ولا تصلح ، منبها إلى أن الفضاء الإلكتروني ليس بديلًا عن اللقاءات والأنشطة التفاعلية مع الجماهير مباشرة؛ لكن نظرا لأن العالم سريع التغير "فإننا بحاجة إليها معا". 

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة، اليوم /الإثنين/، مع مديري الإدارات الفرعية، آليات العمل الدعوي خلال المرحلة المقبلة مع التأكيد على تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية ومتابعة التنفيذ جيدا، وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وبحضور قيادات المديرية ورؤساء الأقسام.

وقال الشيخ عبدالرازق إن "رجال الدعوة يقع على عاتقهم في المرحلة الحالية دور مهم وخطير، فهم أقوى سلاح نواجه به الأفكار الخاطئة الهدامة لما لرجال الدعوة والأئمة من مكانة وثقل في المجتمع".

وشدد على حرمة المال العام وضرورة تحري الدقة عند تحرير استمارات الصرف للمستحقات المالية صرفا أو خصما أو إضافة، إذ إن المرحله التي نمر بها تستوجب ضرورة بذل الجميع أقصى درجات الجهد والحيطة والحزر حفاظًا على المال العام وحقوق الغير، وإيقاظا للضمائر حتى يؤدي الجميع دوره بإخلاص وإصرار على البناء والتعمير.

وذكرت مديرية أوقاف الإسكندرية، في بيان ، أن وكيل الوزارة التقى عددًا من الأئمة المتميزين، موجها بأن المرحلة تقتضي ملء الفضاء الإلكتروني بموضوعات شديدة الأهمية تعزز الحس الإيماني والوطني، مؤكدًا أن "أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق".
وفي نهاية اللقاء، سلّم وكيل الوزارة شهادات التقدير للمشاركين في الدورة التدريبية الخاصة بالتثقيف الصحي والمجتمعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

ننشر بنود ضوابط موسم العمرة 1445 هـ .. مستند

نمو الناتج المحلي "صفر".. اقتصاد ألمانيا يتعرض لكارثة خلال الربع الثالث

وزير الطيران يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023.. برقم الجلوس

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن أشهر مطاعم الأكل الجاهز

السويد.. "حارق القرآن الكريم" يتعرض للضرب في ضواحي ستوكهولم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهورا بطريقة غير متوقعة

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

"عمار يا سعودية"|محمد الحلو في مرمى النقد بسبب تغيير كلمات أشهر أغانيه

رفع القيد وتحرير الأرصدة.. تحديات تواجه الزمالك بعد تعيين لجنة مؤقتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ