وكيل أوقاف الإسكندرية يدعو لتكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية لحماية العقول من الأفكار الخطرة

دعا وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق،إلى تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية بما يحمي العقول من المخاطر والأفكار "العفنة" التي تهدم ولا تبني، وتضل ولا تهدي، وتفسد ولا تصلح ، منبها إلى أن الفضاء الإلكتروني ليس بديلًا عن اللقاءات والأنشطة التفاعلية مع الجماهير مباشرة؛ لكن نظرا لأن العالم سريع التغير "فإننا بحاجة إليها معا".

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة، اليوم /الإثنين/، مع مديري الإدارات الفرعية، آليات العمل الدعوي خلال المرحلة المقبلة مع التأكيد على تكثيف الأنشطة الدعوية والتثقيفية ومتابعة التنفيذ جيدا، وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وبحضور قيادات المديرية ورؤساء الأقسام.

وقال الشيخ عبدالرازق إن "رجال الدعوة يقع على عاتقهم في المرحلة الحالية دور مهم وخطير، فهم أقوى سلاح نواجه به الأفكار الخاطئة الهدامة لما لرجال الدعوة والأئمة من مكانة وثقل في المجتمع".

وشدد على حرمة المال العام وضرورة تحري الدقة عند تحرير استمارات الصرف للمستحقات المالية صرفا أو خصما أو إضافة، إذ إن المرحله التي نمر بها تستوجب ضرورة بذل الجميع أقصى درجات الجهد والحيطة والحزر حفاظًا على المال العام وحقوق الغير، وإيقاظا للضمائر حتى يؤدي الجميع دوره بإخلاص وإصرار على البناء والتعمير.

وذكرت مديرية أوقاف الإسكندرية، في بيان ، أن وكيل الوزارة التقى عددًا من الأئمة المتميزين، موجها بأن المرحلة تقتضي ملء الفضاء الإلكتروني بموضوعات شديدة الأهمية تعزز الحس الإيماني والوطني، مؤكدًا أن "أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق".

وفي نهاية اللقاء، سلّم وكيل الوزارة شهادات التقدير للمشاركين في الدورة التدريبية الخاصة بالتثقيف الصحي والمجتمعي.