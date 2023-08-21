روسيا تكشف سبب تحطم المسبار لونا-25 على سطح القمر

كشف رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”، يوري بوريسوف، اليوم الإثنين، السبب الرئيسي وراء تحطم المسبار لونا-25 على سطح القمر.

وأوضح بوريسوف، أن المسبار فشل في إيقاف تشغيل محركاته في الوقت المناسب وانحرف عن مداره المقصود.

وقال بوريسوف لقناة “روسيا-24”: “لسوء الحظ، لم يحدث إغلاق المحرك بشكل طبيعي، وفقا لمخطط التسلسل، ولكن بناء على طابع زمني، وبدلا من 84 ثانية المخطط لها، استمر لمدة 127 ثانية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الفضاء الروسية، تحطم مسبار لونا-25 على سطح القمر، بعد اصطدامه بالقمر.

وذكرت وكالة الفضاء الروسية على قناة "تليجرام"، أن مسبار لونا 25 تحطم على سطح القمر، لتنتهي بذلك أول مهمة روسية على القمر منذ 47 عامًا بالفشل.