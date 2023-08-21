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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف سبب تحطم المسبار لونا-25 على سطح القمر

القمر
القمر

كشف رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”، يوري بوريسوف، اليوم الإثنين، السبب الرئيسي وراء تحطم المسبار لونا-25 على سطح القمر.

وأوضح بوريسوف، أن المسبار فشل في إيقاف تشغيل محركاته في الوقت المناسب وانحرف عن مداره المقصود.

وقال بوريسوف لقناة “روسيا-24”: “لسوء الحظ، لم يحدث إغلاق المحرك بشكل طبيعي، وفقا لمخطط التسلسل، ولكن بناء على طابع زمني، وبدلا من 84 ثانية المخطط لها، استمر لمدة 127 ثانية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الفضاء الروسية، تحطم مسبار لونا-25 على سطح القمر، بعد اصطدامه بالقمر.

مركبة فضائية روسية تتحطم على القمر في ظروف كارثية ..اعرف التفاصيل

تحطم المسبار لونا-25 على سطح القمر.. فيديو

وذكرت وكالة الفضاء الروسية على قناة "تليجرام"، أن مسبار لونا 25 تحطم على سطح القمر، لتنتهي بذلك أول مهمة روسية على القمر منذ 47 عامًا بالفشل.

روسكوزموس لونا-25 القمر روسيا

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