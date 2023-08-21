خبير سياسي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بأسر الشهداء

قال جميل عفيفي، الخبير السياسي، إن ضحايا الإرهاب من رجال الشرطة والقوات المسلحة قدموا أرواحهم فداء الدولة المصرية، وفداء لعملية التنمية الشاملة، موضحا أن ما تشهده مصر في الوقت الحالي من تنمية شاملة وحالة استقرار أمنية مميزة، كان أمامه تضحيات كبيرة قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة.

خبير سياسي: الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بأسر الشهداء

وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما في كل احتفال يشيد بالدور الذي قام به رجال القوات المسلحة، وأن شهداء القوات المسلحة هم الأساس في التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية، بسبب المعركة الشرسة ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تسللت داخل الدولة المصرية.

وأشار الخبير السياسي، إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بأبناء الشهداء وأسر الشهداء، وتكريمهم دائما في المحافل المختلفة، ومنها يوم الشهيد والمحارب القديم، مضيفا: "الرئيس لازم يكرم الشهداء في كل احتفالات 6 أكتوبر، وفي صلاة عيد الفطر، ويلتقي بأبناء الشهداء وأسرهم، ويسعى إلى بث السعادة والفرحة داخل قلوب الأولاد، فكل الدولة المصرية مهتمة بهم بداية من رئيس الجمهورية".

وأردف، أنه يوجد اهتمام من الدولة المصرية أيضا تجاه أسر الشهداء من خلال نظم التعليم، بالإضافة للاهتمام بالمجالات الصحية، وكذلك في مجال الإسكان، وفي كل المجالات التي تعمل عليها الدولة، إذ أن أسر الشهداء حقهم كبير جدا، ويجب أن يتم إنصافهم، لأن أبناء الشهداء وأهالهم ضحوا بأعز ما يملكون في سبيل حماية الدولة المصرية، وفي سبيل التنمية، وبالتالي يجب أن يكون لهم اهتمام كبير من الدولة، وهو ما يحدث بالفعل في الوقت الحالي مع كل أهالي الشهداء من أباء وأمهات وأبناء وزوجات وخلافه.