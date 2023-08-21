مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الكثير من الجدل وذلك ليحظى بالاف المشاهدات فقد وثقت كاميرات المراقبة للحظة فقدان سائقة مسنة وذلك للسيطرة على سيارتها، بل في المقابل قيامها بالاصطدام بأحدى صالون الحلاقة في ولاية أريزونا الأميركية.

وقد ظهر في مقطع الفيديو سيارة لكزس وهي تتخطى حافة ساحة انتظار السيارات، وهي تتجه مباشرة نحو النافذة الأمامية لأحد الصالونات، قبل أن تقوم بالتوقف في منطقة الاستقبال.

وقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الفيديو الذي أظهر عددا من العاملين في الموقع وهي آشلي أبتون والتي تعد مالكة للصالون والذي اقتحمته السيارة عن صدمتها وذلك باقتحام السيارة لصالون الحلاقة.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن السائقة قد تعرضت للعديد من الإصابات وذلك في منطقة الساق، إلا أنه في لم يصاب أحد من الزبائن وذلك ممكن كانوا في الصالون بأي أذى.