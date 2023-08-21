عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور علي جثة فتاة وسط الزراعات بكفر الزيات والأمن الغربية يحقق

إسعاف لنقل الضحية
إسعاف لنقل الضحية

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز كفرالزيات فى محافظة الغربية، على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية وترتدي كامل ملابسها، وذلك وسط الأراضي الزراعية بقرية كفور بلشاي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة، وتبين أن الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة.

جامعة طنطا: تقديم الدعم للمشاركين في برنامج "جامعة الطفل"

كانت العميد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفرالزيات، قد تلقى إخطارا يفيد العثور على جثة فتاة في العقد الثاني داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية بلشاي بدائرة مركز كفر الزيات، وانتقلت مباحث كفرالزيات برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفر الزيات، وتبين وجود جثة فتاة في العقد الثاني من العمر بدون إصابات ظاهرية وترتدي كامل ملابسها في إحدى الأراضي الزراعية بقرية بلشاي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

مصرع إسرائيلية وإصابة آخرين في إطلاق نار قرب الخليل بالضفة الغربية.. فيديو

وتوصلت التحريات، أن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدموية، بسبب تعاطي الفتاة جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتولت التحقيق.

أراضي الزراعية أجهزة الأمنية الأراضى الزراعية الدورة الدموية الاراضي الزراعي الأجهزة الامنية المواد المخدر المواد المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

هدى الملاح تحصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد من جامعة طنطا

ترشيحاتنا

الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الأوضاع في فلسطين وليبيا والسودان

الإطاحة بـ زيلينسكي.. تحذير أمريكي للرئيس الأوكراني بشأن التفاوض مع روسيا

مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر بالدقهلية

رئيس جنوب إفريقيا: لن ننجر إلى منافسة بين القوى العالمية

روسيا تعلم تلاميذ المدارس الثانوية كيفية تشغيل ومواجهة الطائرات المسيرة العسكرية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

"عمار يا سعودية"|محمد الحلو في مرمى النقد بسبب تغيير كلمات أشهر أغانيه

رفع القيد وتحرير الأرصدة.. تحديات تواجه الزمالك بعد تعيين لجنة مؤقتة

تفاصيل حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ في قضية الموظفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ