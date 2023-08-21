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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الاتحاد الأفريقي للرجبي: نسعي للتعاون مع فرنسا لتطوير اللعبة في القارة

صدى البلد

عقد هيربرت منساه رئيس الإتحاد الأفريقي للرجبي اجتماعاً مع فلوريان جريل، الرئيس المنتخب حديثاً للاتحاد الفرنسي للرجبي في إطار دعم العلاقات بين الجهتين،وذلك بعد إنتخابهما مؤخراً.

 

 و رحب جريل بضيفه في مقر الاتحاد الفرنسي للرجبي ببرنارد لاباسي في ماركوسي، القريب من باريس.

 

وقال الثنائي إن هناك حاجة ملحة  لإقامة أسس جديدة للعلاقات بين المنظمتين المعنيتين وأعربا عن رغبتهما في شراكة أقوى ستعود بالنفع على الجهتين، ويعتقد هيربرت منساه، الرئيس المنتخب حديثًا لرجبي إفريقيا، أن رجبي إفريقيا والاتحاد الفرنسي للرجبي يمكنهما بناء نهج أقوى وموحد للرجبي.

 

وأضاف انه حتى عام 2023، كان هناك أكثر من 1200 لاعب من الجنسيات الأفريقية يلعبون الرجبي في فرنسا، وأوضح: "نظرنا في المُباحثات التي يمكننا من خلالها تغيير منصات المنافسة، و جذب الاهتمام نحو الرجبي".

 

وتابع: "يمكن للاتحاد الفرنسي للرجبي أن يلعب دوراً محورياً في تطوير الرجبي في إفريقيا، وقد يؤدي التعاون بين رجبي إفريقيا والاتحاد الفرنسي للرجبي إلى جهد جماعي لتحويل ليس فقط الرياضة نفسها، ولكن أيضاً المجتمعات التي تؤثر عليها والفرص التي تخلقها عبر القارة الأفريقية".

 

وشدد هيربرت منساه على الحاجة للتطوير الذي يمتد وراء مبادرات مثل تدريب المدربين، وخطط التغذية، وتطوير الحكام، وقال "جئنا لنرى إذا كان بإمكاننا تغيير ديناميكيات علاقتنا الخاصة. نظرنا في السٌبل التي يمكننا من خلالها جمع الأموال معاً، وتغيير منصات المنافسة نحو الرجبي".

 

فيما أكد رئيس الإتحاد الفرنسي للرجبي أنه في إطار التحضير لكأس العالم للرجبي 2023 القريب التي تستضيفه بلاده فأنني سعيد جداً بإستقبال رئيس الإتحاد الأفريقي للرجبي ونسعي لتطوير تلك اللعبة في القارة السمراء. 

 

هيربرت منساه الاتحاد الإفريقي للرجبي فلوريان جريل الاتحاد الفرنسي للرجبي ببرنارد لاباسي

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